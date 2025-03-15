قناة إسرائيلية: قرار محتمل اليوم بشن عمليات عسكرية محدودة بغزة

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية، اليوم السبت، قولها: إنه من المحتمل صدور قرار اليوم بشن عمليات عسكرية محدودة في غزة ضغطا على حركة حماس.

العدوان الإسرائيلي على غزة

شنت إسرائيل غارة على بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين بينهم صحفيين، في خرق جديد للهدنة السارية منذ 19 يناير الماضي.

استشهاد 9 فلسطينيين بينهم صحفيون

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان أنه تم نقل 9 شهداء إثر قصف إسرائيلي لمركبة في بيت لاهيا، وأكدت وزارة الصحة في بيان وصول الشهداء التسعة وعدد من المصابين حالات بعضهم خطيرة إلى المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة "نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع".

كما نقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر صحفية قولها إن "معظم الشهداء هم من العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وأن من بينهم أربعة صحفيين ".

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