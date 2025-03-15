السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا قطاع غزة إلى 48543 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48.543 شهيدا و111.981.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، استشهاد 19 فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية.

 

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا لـ 9 شهداء

وأفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي بالمسيرات لبيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى 9 أشخاص.

txt

صحة غزة: 19 شهيدا بنيران الاحتلال خلال 48 ساعة

مجموعة السبع تدعو لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة

من جهتها، دعت مجموعة السبع، أمس الجمعة، إلى استئناف إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "من دون معوقات".

 وبعد ثلاثة أيام من المباحثات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في كندا، دعت المجموعة أيضا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى ضرورة ضرورة وجود “أفق سياسي للشعب الفلسطيني”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة بيت لاهيا وزارة الصحة في غزة

مواد متعلقة

صحة غزة: 19 شهيدا بنيران الاحتلال خلال 48 ساعة

وزير الخارجية يستقبل مساعد سكرتير الأمم المتحدة للتشاور حول خطة إعادة إعمار غزة

الأكثر قراءة

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي

رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر

«الدومنة قفلت»، أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

منوعات

المزيد

إفطار المطرية 2025، رقص مسن على أغاني رمضان يجذب الأنظار (فيديو)

زحام وانتشار للهلال الأحمر، اللحظات الأخيرة قبل انطلاق إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

مائدة إفطار المطرية، الفتيات والسيدات يشاركن المنظمين في إعداد الوجبات والحلوى (فيديو)

صليب وقراءة القرآن وعلم فلسطين، أبرز مشاهد تجهيزات إفطار المطرية 2025 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي (فيديو)

الإنسان مسير أم مخير؟ وليه ربنا بيختبرنا وهو عارف النتيجة؟ الشباب يسألون وعلي جمعة يجيب

فتاة تسأل: ليه ربنا يحطنا في اختبار وهو عارف نتيجته؟ رد مفاجئ من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية