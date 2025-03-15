ارتفاع عدد ضحايا قطاع غزة إلى 48543 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48.543 شهيدا و111.981.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، استشهاد 19 فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ48 الماضية.

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا لـ 9 شهداء

وأفاد مراسل الحدث بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي بالمسيرات لبيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى 9 أشخاص.

مجموعة السبع تدعو لاستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة

من جهتها، دعت مجموعة السبع، أمس الجمعة، إلى استئناف إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "من دون معوقات".

وبعد ثلاثة أيام من المباحثات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في كندا، دعت المجموعة أيضا إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإلى ضرورة ضرورة وجود “أفق سياسي للشعب الفلسطيني”.

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