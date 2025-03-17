أخبار مصر اليوم: صندوق النقد الدولي يوافق على شريحة جديدة.. الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة.. 15 رسالة قوية من السيسي للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:



نعى الأزهر الشريف، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الذي وافته المنية اليوم، بعد عمر ناهز 69 عامًا، سخَّر فيه وقتَه وجهدَه لخدمة السنة النبوية وعلومها.

أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة قرارا بمنع ظهور مصعب محمد حسن يوسف الشهير بمصعب العباسي مقدم برنامج (أصعب سؤال) على قناة الشمس، كذلك معدة البرنامج هبه الشنواني على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لأجل غير مسمى، وذلك لممارستهما النشاط الإعلامي دون ترخيص، إضافة إلى مخالفتهما ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة.

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى المشروعات المُدرَجة ضمن خطة المحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تحسين الرؤية البصرية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

مع اقتراب عيد الفطر المبارك بدأت شركة المترو الاستعداد لضبط الحركة والنظام وتعد الغرامة هي سلاح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الإنفاق، وشركات المترو الأخرى، لفرض الانضباط داخل الخطوط وعلى أرصفة محطات المترو بما يتناسب وحركة التشغيل.

تزامنا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان وذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم؛ حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة وقدامى قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

قال الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار السنوى الذى أقامته القوات المسلحة اليوم أن الدولة تتكبد خسائر شهرية تقدر بحوالي ٨٠٠ مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة.

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر.

تقدم نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ومجلس النقابة العامة، بتحية تقدير واعتزاز لجموع أطباء مصر، بمناسبة يوم الطبيب المصري الذي يوافق 18 مارس من كل عام، مشيرا إلى أن النقابة ستقيم الاحتفال السنوي بهذه المناسبة في 10 مايو المقبل، بعد عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء انخفاض درجات الحرارة من 3:5 درجات مئوية على كافة الأنحاء يوم الأربعاء المقبل، ويصاحب ذلك نشاط للرياح وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف عن فتح باب التقدم للحصول على دورات تدريبية لخريجي الأزهر بمركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم، وذلك بهدف تأهيلهم للعمل بفروع الرواق الأزهري، على أن يقتصر التقديم على خريجي المحافظات الحدودية وهي: (الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - مرسى مطروح -الإسكندرية)، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

يواصل معهد تيودور بلهارس نشر إرشادات هامة للصائمين خلال شهر رمضان، وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك.

استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الكنيسة الإنجيلية، وذلك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، في لقاء يؤكد عمق العلاقات الوطنية وروح الإخاء التي تجمع أبناء الشعب المصري.

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