منع مصعب العباسي من الظهور على أي وسيلة إعلامية بمصر لأجل غير مسمى

أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة قرارا بمنع ظهور مصعب محمد حسن يوسف الشهير بمصعب العباسي مقدم برنامج (أصعب سؤال ) على قناة الشمس، كذلك معدة البرنامج هبه الشنواني على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لأجل غير مسمى، وذلك لممارستهما النشاط الإعلامي دون ترخيص، إضافة إلى مخالفتهما ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء قرار نقيب الإعلاميين تنسيقا مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الوزير المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

حيث أكد الطرفان وجوب التعاون المثمر والبناء بين الجهتين لإستمرار ضبط المشهد الإعلامي وتقديم رسالة إعلامية تليق بالمتلقي المصري والعربي.

وتكون تلك الرسالة المهنية إحدى ركائز الدولة المصرية في معركة الوعي وحرب الشائعات.

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