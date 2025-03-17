الإثنين 17 مارس 2025
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أخبار مصر

اضطراب الملاحة البحرية وأمطار متفاوتة الشدة، الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجويةعن بدء انخفاض درجات الحرارة من 3:5 درجات مئوية على كافة الانحاء يوم الأربعاء المقبل، ويصاحب ذلك نشاط للرياح وامطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط. 

اضطراب بحركة الملاحة البحرية وأمطار متفاوتة الشدة، تحذير من طقس الاربعاء


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء  ، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،معتدلا على السواحل الغربية،و على السواحل الشرقية  و مائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية وحار  شمال الصعيد وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20

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