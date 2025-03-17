15 رسالة قوية من السيسي للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال الحفل:

- مصر استطاعت التحرك بخطى ثابتة ومدروسة على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

- تتكبد الدولة خسائر شهرية تقدر بحوالي ٨٠٠ مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة.

- الاقتصاد المصري يشهد مؤشرات إيجابية.

- موافقة صندوق النقد الدولي مؤخرًا على صرف شريحة جديدة لمصر.

- أشاد الرئيس بدور الشعب المصري وتماسكه وقوة مؤسسات الدولة.

-القوات المسلحة والشرطة المدنية، حيث تمثلان الركيزة الأساسية للدولة في هذه الأوقات الاستثنائية.

- وجه الرئيس رسالة طمأنة للشعب المصري.

- أشار الرئيس إلى إدراكه للقلق الذي يعيشه المصريون بسبب الأحداث الراهنة، مما يعكس المسئولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد.

- أكد الرئيس أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بفضل الله وعمل مؤسسات الدولة وجهود الشعب.

- شدد الرئيس على أهمية تكثيف العمل والمضي قدمًا نحو تطوير المجتمع المصري وفق خطوات مدروسة.

- شدد الرئيس على أهمية الإعلام الإيجابي المفيد حيث تبادل الحديث مع الفنان سامح حسين، مشيدًا ببرنامجه خلال شهر رمضان.

- أكد الرئيس على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة.

- شدد الرئيس على الدور الجوهري للإعلام المصري في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي.

- وجه الرئيس الحكومة إلى المشاركة في هذه الجهود الإعلامية من أجل بناء مواطن مصري متمسك بمبادئ وثوابت المجتمع.

- أثنى الرئيس على جهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

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