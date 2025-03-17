برامج تدريبية بالجامع الأزهر للخريجين للعمل بالرواق الأزهري، رابط التقديم

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف عن فتح باب التقدم للحصول على دورات تدريبية لخريجي الأزهر بمركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم، وذلك بهدف تأهيلهم للعمل بفروع الرواق الأزهري، على أن يقتصر التقديم على خريجي المحافظات الحدودية وهي: (الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - مرسى مطروح -الإسكندرية)، وذلك وفق الضوابط والشروط التالية:

تأهيل خريجي الأزهر للعمل بالرواق الأزهري



١ـ أن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظات المعلن عنها، من واقع بطاقة الرقم القومي.

٢- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

٣- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

٤- أن يقوم المتقدم بدفع الرسوم المقررة لفتح الملف الخاص بالدورة التدريبية.

وسوف يتم الاستعانة بالمتميزين في هذه الدورات للعمل في الرواق الأزهري (بنظام العمل بالساعة).

فعلى الراغبين في الاشتراك، التسجيل عبر هذا الرابط

مدة الإعلان (١٥) يومًا، تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٥م، وحتى يوم الاثنين الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٥م.

وأكد د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، على أهمية هذه الدورات التدريبية التي تسهم في إعداد جيل من الكوادر الأكفاء القادرين على نشر تعاليم القرآن الكريم وعلومه بين الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدورات يعد استثمارًا هامًا في مستقبل تحفيظ وتعليم القرآن الكريم، كما أن البرامج التي يقدمها المركز؛ تعكس حرص الأزهر الشريف على تطوير مهارات خريجي جامعة الأزهر.

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن هذه الدورات تهدف إلى صقل مهارات الخريجين، ورفع كفاءتهم المهنية والعلمية، وإتقان الحفظ والأداء لديهم، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية تستهدف تدريب(٢٠٠٠) دارس كدفعة أولى، وأن التقديم مقتصر على خريجي المحافظات المعلن عنها.

مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء مدة الإعلان يتم فحص الطلبات ومراجعتها بعناية فائقة وتقسيم المتقدمين إلى مجموعات، ووضع الجدول الخاص بالحلقات والمحاضرات التربوية والفكرية بما يتفق مع المنهج المعتمد.

اهتمام الأزهر بتعليم القرآن الكريم ونشر علومه بين الأجيال

تأتي هذه الدورات التدريبية تلبيةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بتعليم القرآن الكريم ونشر علومه بين الأجيال، وبمتابعة مستمرة من فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإيمانا منه بأهمية تطوير مهارات الخريجين في شتى العلوم وخاصة القرآن الكريم، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، ود. مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف.

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