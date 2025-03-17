تنظيم "اليوتيرنات" وتجميل الجزيرة الوسطى، تفاصيل تطوير محور جامعة الدول العربية بالجيزة

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى المشروعات المُدرَجة ضمن خطة المحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تحسين الرؤية البصرية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير محور جامعة الدول العربية

وخلال الاجتماع، اطّلع المحافظ على مستجدات مشروع تطوير الصورة الذهنية والبصرية لمحور جامعة الدول العربية، الذي يُعد من أهم المحاور الحيوية بمدينة الجيزة.

وأوضح أن التطوير يهدف إلى تجميل الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق عبر تدعيم المسطحات الخضراء والأشجار لتوفير متنفس للمواطنين، ورفع كفاءة الطريق وتحسين بنيته التحتية، وتخصيص أماكن انتظار السيارات وتنظيم "اليوتيرنات" لتيسير الحركة المرورية.

وأكد المحافظ على أهمية طرح الأعمال على شركات متخصصة ذات خبرة وكفاءة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.

إنشاء منشآت خدمية جديدة بديلة لدواوين الأحياء

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمنشآت الخدمية التي سيتم إنشاؤها بديلًا لـ مقار دواوين حي بولاق الدكرور ومركز ومدينة العياط، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة الإدارية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

شهد الاجتماع حضور كل من هند عبد الحليم، نائب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، والمكتب الاستشاري المشرف على المشروعات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية محافظة الجيزة للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين عبر تنفيذ مشروعات تنموية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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