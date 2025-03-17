الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنظيم "اليوتيرنات" وتجميل الجزيرة الوسطى، تفاصيل تطوير محور جامعة الدول العربية بالجيزة

ads

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى المشروعات المُدرَجة ضمن خطة المحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف تحسين الرؤية البصرية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

تطوير محور جامعة الدول العربية

وخلال الاجتماع، اطّلع المحافظ على مستجدات مشروع تطوير الصورة الذهنية والبصرية لمحور جامعة الدول العربية، الذي يُعد من أهم المحاور الحيوية بمدينة الجيزة. 

وأوضح أن التطوير يهدف إلى تجميل الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق عبر تدعيم المسطحات الخضراء والأشجار لتوفير متنفس للمواطنين، ورفع كفاءة الطريق وتحسين بنيته التحتية، وتخصيص أماكن انتظار السيارات وتنظيم "اليوتيرنات" لتيسير الحركة المرورية.

وأكد المحافظ على أهمية طرح الأعمال على شركات متخصصة ذات خبرة وكفاءة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير.

 

إنشاء منشآت خدمية جديدة بديلة لدواوين الأحياء

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للمنشآت الخدمية التي سيتم إنشاؤها بديلًا لـ مقار دواوين حي بولاق الدكرور ومركز ومدينة العياط، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المنظومة الإدارية وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

شهد الاجتماع حضور كل من هند عبد الحليم، نائب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، والمكتب الاستشاري المشرف على المشروعات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية محافظة الجيزة للارتقاء بالبنية التحتية والخدمات، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين عبر تنفيذ مشروعات تنموية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجزيرة الوسطي المسطحات الخضراء المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار اماكن انتظار السيارات عادل النجار محافظ الجيزة

مواد متعلقة

حملات نظافة موسعة في حي بولاق الدكرور لرفع المخلفات وتحسين البيئة

ضبط 114 جوال دقيق بلدي مدعم في حملة تموينية بالمنيرة الشرقية والغربية

ضبط 18 جوال دقيق بلدي و158 علبة سجائر مهربة في حملة تموينية بالهرم (صور)

إحالة 3 من العاملين بإدارة أطفيح التعليمية إلى الشئون القانونية

إزالة تعديات بعقار في غمازة الصغرى بالصف بالجيزة

محافظة الجيزة: رفع 1100 حالة إشغال وتشميع مقاهٍ وكافيهات مخالفة بحدائق الأهرام

صحة الجيزة توصي بتناول الشوربة في وجبة الإفطار الرمضانية

محافظة الجيزة تواصل حملات النظافة وترفع تجمعات القمامة من شارع كعبيش بالهرم

الأكثر قراءة

السيسي ممازحا الفنان سامح حسين: فين القطايف؟

سيارة تدهس شخصا ونجله داخل مول جرين بلازا بالإسكندرية (فيديو وصور)

رحيل أبو إسحاق الحويني، الداعية الذي آثار التساؤلات قبل الجدل!

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني

في منشور مقتضب.. نجل الحويني يعلن وفاة والده

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

رسالة هامة من الرئيس السيسي للإعلام المصري: برنامج سامح حسين نموذج إيجابي

صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

منوعات

المزيد

الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف شخص حول العالم قد يلقون حتفهم هذا العام بسبب الملاريا

علماء روس يبتكرون طريقة تضمن زيادة استقرار وإنتاجية آبار النفط

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، قصة فريقين اختلفا على مدة نوم أصحاب الكهف (فيديو)

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، سيد شباب الجنة حقن دماء المسلمين

هل نزول نقطة من دم الحيض قبل المغرب بدقائق يفسد الصوم؟، أمينة الفتوى تجيب"فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية