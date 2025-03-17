نعى الأزهر الشريف، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الذي وافته المنية اليوم، بعد عمر ناهز 69 عامًا، سخَّر فيه وقتَه وجهدَه لخدمة السنة النبوية وعلومها.

الأزهر الشريف ينعى الشيخ أبو إسحاق الحويني





وتقدَّم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وطلابه ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشيخ الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

وفاة أبو إسحاق الحويني

وأعلن حاتم الحويني نجل الداعية السلفي أبوإسحاق الحويني، منذ قليل وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وكتب حاتم على حسابه الشخصي على فيسبوك:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. مات أبي"

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