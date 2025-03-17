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معهد تيودر بلهارس يوضح 5 عادات يجب تجنبها خلال شهر رمضان

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو

 

يواصل معهد تيودر بلهارس نشر ارشادات هامة للصائمين خلال شهر رمضان،  وذلك في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنشر التوعية الصحية خلال شهر رمضان المبارك. 

معهد تيودر بلهارس يوضح 5 عادات يجب تجنبها خلال شهر رمضان

قدم محمد رفاعي، باحث الجهاز الهضمي والكبد، معهد تيودور بلهارس للأبحاث، قائمة بالعادات الغذائية التي يجب تجنبها خلال رمضان. 

 عادات غذائية يجب تجنبها خلال رمضان:
 

 تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة.
 

 الإكثار من الأطعمة المقلية والمُسكرة.
 

 التدخين بعد الإفطار مباشرة.
 

 النوم فورًا بعد تناول الطعام.
 

 شرب القهوة بكميات كبيرة.

 تؤدي هذه العادات إلى زيادة إفراز أحماض المعدة، مما قد يسبب الشعور بالحموضة وعدم الراحة. لذا، يُنصح باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لتقليل أعراض الحموضة وتحسين الهضم أثناء الصيام.

 

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