مصرع شخص سقط من نخلة فى المنيا

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى نخلة بمحافظة المنيا، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا يفيد بوفاة شخص إثر سقوطه من أعلى نخلة أثناء العمل، وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة “ر. أ. ع”، مقيم بإحدى قرى مركز العدوة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة.



وتجرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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