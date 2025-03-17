الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص سقط من نخلة فى المنيا

جثة
جثة

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من أعلى نخلة بمحافظة المنيا، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

"شقى عمرى ضاع"، حريق يلتهم محتويات سوبر ماركت فى الشهداء بالمنوفية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا يفيد بوفاة شخص إثر سقوطه من أعلى نخلة أثناء العمل، وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة “ر. أ. ع”، مقيم بإحدى قرى مركز العدوة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف  النيابة.


وتجرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث المنيا مصرع عامل فى المنيا مديرية أمن المنيا اخبار المنيا اليوم الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

"شقى عمرى ضاع"، حريق يلتهم محتويات سوبر ماركت فى الشهداء بالمنوفية

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربى

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

حملات تموينية تضبط 20 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

تحرير 1027 مخالفة ملصق إلكتروني خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

منوعات

المزيد

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عمرو خالد يوضح كيف واجه النبي أبشع تهمة يمكن أن يواجهها رجل وتعامل مع مروجيها؟ (فيديو)

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية