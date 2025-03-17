تصعيد جديد، قتلى وجرحى إثر تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وحزب الله

قتل 8 جنود سوريين ظهر اليوم، جراء قصف شنه حزب الله على منطقة ريف حمص، في تصعيد جديد يشير إلى احتدام التوتر على الحدود السورية اللبنانية.

كما أسفر القصف عن مقتل مدنيين اثنين في الجانب السوري ومقتل 3 عناصر من حزب الله، بحسب ما أوردته وسائل إعلام سورية.

تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري وحزب الله

وأفادت مصادر ميدانية بوصول عدد من القادة العسكريين السوريين إلى الحدود السورية اللبنانية ، في إطار التحضيرات لانطلاق عملية عسكرية تهدف إلى "تطهير الحدود اللبنانية" من حزب الله المدعومة من ايران.

وتزامن ذلك مع تحرك تعزيزات عسكرية سورية تضم آليات ثقيلة باتجاه المنطقة الحدودية، ما يُنذر باندلاع معركة وشيكة في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية تصعيدًا خطيرًا خلال الساعات الماضية، مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري وحزب الله، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

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