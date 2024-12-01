الإثنين 02 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

قناع طبيعي يخلصك من كلف الحمل بالبشرة بعد الولادة

كلف الحمل
كلف الحمل

كلف الحمل من الأمور الشائعة الحدوث بين النساء الحوامل حيث تنتشر البقع الداكنة بالبشرة والجسم ما يزعج النساء كثيرا.

وكلف الحمل عادة يظهر بالبشرة طوال فترة الحمل ثم يختفي مع الولادة والرضاعة ولكن أحيانا يترك بعض الآثار على البشرة.

 

قناع طبيعي يخلصك من كلف الحمل بالبشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من كلف الحمل بالبشرة بعد الولادة.

المكونات:

 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة عصير ليمون 

ملعقة كبيرة عسل نحل 

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

طريقة التحضير:

  • فى بولة عميقة امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من العسل.
  • أضيفي ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو وملعقة كبيرة من الدقيق.
  • اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح لديك عجينة لينة.
  • ضعي القناع على المناطق التي يظهر عليها الكلف في وجهك.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • بعد ذلك، اغسلي وجهك بالماء الفاتر وامسحيه برفق.
  • كرري هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • تأكدي من تطبيق واقي الشمس يوميًا لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي قد تزيد من ظهور الكلف.
  • تجنبي استخدام أي مواد كيميائية قوية قد تضر بالبشرة الحساسة بعد الولادة.
  • باتباع هذا العلاج الطبيعي بشكل منتظم، ستلاحظين تحسنًا تدريجيًا في لون بشرتك واختفاء الكلف بشكل تدريجي بعد الولادة.
كلف الحمل بالبشرة 
كلف الحمل بالبشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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وصفة طبيعية لبشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال

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