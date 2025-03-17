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خارج الحدود

لبيد: إسرائيل فقدت ثقتها بنتنياهو وعليه الاستقالة

يائير لابيد، فيتو
يائير لابيد، فيتو

ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الإثنين، أن دولة الاحتلال الإسرائيلية فقدت ثقتها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعليه الاستقالة.

فقدان الثقة في حكومة نتنياهو

وقال  لبيد في حديث لهيئة البث الإسرائيلية "إذا ما كان فقدان الثقة سببا للإقالة  فإن أول من سيقال هو نتنياهو، لقد فقدت دولة إسرائيل الثقة به"، في إشارة إلى المبرر الذي استخدمه نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، وهو فقدان الثقة به."

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قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، في بيان اليوم الاثنين معلقا على إقالة رئيس الشاباك، إنه  حذر منذ 9 سنوات من أن إسرائيل تنحدر نحو الديكتاتورية.

جولان يهاجم نتنياهو وحكومته 

وأضاف جولان: الحكومة تريد أن تمنح نفسها الحق في فعل ما تشاء بناء على أوامر شخص فاسد، ونتنياهو يظن أنه حاكم أعلى يفعل ما يشاء.

وزاد منسوب الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الشاباك رونين بار، وأبلغ رئيس الحكومة رئيس الجهاز الاستخباراتي إقالته.

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نتنياهو إسرائيل حكومة نتنياهو المعارضة الإسرائيلية

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