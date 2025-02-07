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خارج الحدود

الشاباك يعترف بفشل الأجهزة الأمنية في عملية طوفان الأقصى

طوفان الأقصى، فيتو
طوفان الأقصى، فيتو

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس المخابرات الداخلية (الشاباك) رونين بار أقر بفشل الأجهزة الأمنية في عملية طوفان الأقصى.

 

الشاباك يعترف بفشل الأجهزة الأمنية في عملية طوفان الأقصى 

وكشفت القناة أن تصريحات بار جاءت خلال اجتماع مع مسؤولي المستوطنات في غلاف غزة عقد قبل شهر ونصف، وقال بار خلال الاجتماع " لقد فشلت المنظومة الأمنية وأتيت لأقول لكم آسف".

وفي وقت سابق قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان،  إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خائف من لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال  هرتسي هاليفي من منصبه نتيجة ما اعتبره الفشل الذريع بذلك اليوم.

نتنياهو يخشى التحقيق في عملية طوفان الأقصى 

وفي وقت سابق أعلن، هرتسي هليفي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي تقديم استقالته على أن تكون نافذة بدءا من 6 مارس المقبل.

وجاء في رسالته: "أبلغت وزير الجيش استقالتي على ضوء الاعتراف بفشلنا في 7 أكتوبر"، مضيفا: "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش".

وتأتي هذه الاستقالة بعد التحقيقات الجارية بشأن هجوم 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل.

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