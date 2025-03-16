الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

إسرائيل تصعيد انتهاكاتها في غزة وتواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ15

معبر كرم ابو سالم،
معبر كرم ابو سالم، فيتو

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري لليوم الـ15 على التوالي في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي حصيلة جديدة للانتهاكات الإسرائيلية منذ الأمس، استشهد11 فلسطينيا وأصيب آخرون بجراج مفاوتة في سلسلة غارات وقصف مكثف طال مناطق متفرقة من القطاع.

وفي التفاصيل، استشهد9 أفراد من مؤسسة الخير في قصف إسرائيلي استهدف مركبة ببيت لاهيا شمال القطاع، فيما استشهد مواطنان آخران في قصف طائرة مسيرة لمحيط "أبراج تيكا" شرق جحر الديك وسط غزة.

كما تعرض مخيم الشابورة وسط مدينة رفح لإطلاق أكثر من 30 قذيفة صوتية ونار كثيف من الآليات الإسرائيلية، ما أثار حالة من الرعب والخوف بين الأطفال والأهالي.

وفي سياق متصل، استهدفت المدفعية الإسرائيلية عربة يجرها حيوان على دوار النجمة وسط رفح، حيث نجا المواطن من القصف بصعوبة، بينما أطلقت طائرة كواد كابتر النار تجاه منطقة حي تل السلطان غرب المدينة.

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