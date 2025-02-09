للتخلص من الهالات السوداء وجفاف الجلد، فوائد زيت اللوز للبشرة

يستخدم زيت اللوز منذ العصور القديمة لتعزيز جمال البشرة، حيث يساعد على ترطيب البشرة والمساعدة في علاج حالات مثل الإكزيما.

يوجد نوعان رئيسيان من زيت اللوز - المر والحلو - ويصنعهما المصنعون من أنواع مختلفة من شجرة “Prunus dulcis”، وهذه الشجرة شائعة في دول البحر الأبيض المتوسط، واللوز هو بذورها.

يستخرج المصنعون زيت اللوز عن طريق عصر اللوز أو طحنه، وقد يستخدمون الحرارة أو المذيبات الكيميائية لتكرير الزيت.

يتم استخراج زيت اللوز المعصور على البارد عند درجة حرارة منخفضة بدون مذيبات، وقد تكون الزيوت المعصورة على البارد مفيدة بشكل خاص للجلد.

فوائد زيت اللوز للبشرة

يعتقد الباحثون أن زيت اللوز له خصائص مضادة للأكسدة أو مضادة للالتهابات أو مضادة للبكتيريا أو مضادة للسرطان وأنه قد يساعد في التئام الجروح، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

لذلك توجد العديد من الاستخدامات الشائعة لزيت اللوز على الجلد.

التهاب الجلد، والأكزيما، أو جفاف الجلد

يعتبر زيت اللوز مرطبًا ومطريًا في نفس الوقت.

وتمد المرطبات الجلد بالماء وتحتفظ به بمادة زيتية، وتعمل المرطبات على تنعيم الجلد وملء الفجوات الصغيرة، وبدلًا من إضافة الرطوبة، تساعد الجلد على الاحتفاظ بها من خلال تحسين وظيفة الحاجز.

يستخدم العديد من الأشخاص زيت اللوز للمساعدة في علاج الحالات الجلدية الشائعة، مثل التهاب الجلد والأكزيما، والذي تدعمه الأدلة البحثية والتي تعمل كمرطبات تعمل على تحسين الأكزيما.

وأظهرت الدراسات أن المرطب الذي يحتوي على زيت اللوز الحلو يقلل من أعراض التهاب الجلد المتوسط ​​أو الشديد في اليد.

كما تساعد المرطبات التي تحتوي على زيت اللوز المكرر تساعد في تخفيف الحكة وتحسين وظيفة حاجز الجلد لدى الأشخاص المصابين بالأكزيما الجافة، والمعروفة أيضًا باسم الأكزيما الدهنية، والتي تسبب جفاف الجلد وتشققه وحكة بشكل خاص.

علامات تمدد الحمل

يمكن للنساء الحوامل اللواتي يتطلعن إلى منع علامات التمدد أو تقليل الحكة المصاحبة لها أن يحاولن تدليك بطونهن بزيت اللوز.

وجدت إحدى الدراسات أن التدليك بزيت اللوز المر يمكن أن يقلل من علامات التمدد، لكن وضع الزيت بدون تدليك لم يفعل ذلك.

أشارت دراسة أخرى إلى أن كريم زيت اللوز الحلو قد يقلل من حكة علامات التمدد وانتشارها.

مكافحة الشيخوخة والحماية من الأشعة فوق البنفسجية

قد يساعد زيت اللوز في تقليل علامات الشيخوخة واستعادة وظيفة حاجز الجلد أو دعمها.

يعتقد بعض الناس أيضًا أن زيت اللوز قد يساعد في حماية الجلد من التأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية، على الرغم من وجود أدلة محدودة للغاية على ذلك..

الهالات السوداء تحت العينين وتفتيح البشرة

يقوم بعض الأشخاص بفرك زيت اللوز تحت أعينهم لتقليل الانتفاخات أو الهالات السوداء.

طريقة استخدام زيت اللوز

يمكن للشخص تدليك الزيت مباشرة على الجلد، وقد يكون من المفيد أولًا فركه بين راحة اليد أو أطراف الأصابع لتدفئته.

تشمل الاستخدامات الأخرى:

خلط الزيت بالسكر لصنع مقشر للوجه

خلطه بالملح لصنع مقشر للجسم

إضافة ملعقتين كبيرتين إلى حمام ساخن

فرك الزيت في الشفاه المتشققة

وضعه على الأظافر والبشرة

مخاطر زيت اللوز

هناك مخاطر قليلة معروفة مرتبطة باستخدام زيت اللوز على الجلد.

يجب على الأشخاص ذوي البشرة الحساسة إجراء الاختبار على مدار عدة أيام لإعطاء الجسم مزيدًا من الوقت للاستجابة.

لا ينبغي لأي شخص يعاني من حساسية الجوز استخدام زيت اللوز.

كما أن الإصابة بالإكزيما يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالحساسية، لذلك قد يرغب الأشخاص المصابون بالإكزيما في توخي الحذر الشديد عند تجربة زيت اللوز.

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