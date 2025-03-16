فيه هدى وشفاء (7)

عزيزي القارئ مازال الحديث عن آفة حب الدنيا والتداوي منها، بداية ما أحلا الدين والدنيا إن إجتمعا، وما أطيب الدنيا إن إتخذها العبد مزرعة للآخرة وتزود منها بالأعمال الصالحة وعمل فيها بطاعة الله تعالى وشغل نفسه بذكره وكان فيها ضيفا عزيزا عفيفا عنها زاهدا فيها، ففي الزهد فيها السلامة والنجاة والفوز والفلاح..

والزهد ليس كما يفهمه البعض بترك الدنيا وعدم السعي والضرب فيها والملبس الخشن ومجاورة الأموات، وإنما حقيقة الزهد ومعناه الحقيقي ألا يكون لها موضعا ولا محبة وتعلقا في القلب، ومن أقوال الصالحين ودعائهم "اللهم إجعلها في أيدينا حتى تكون ستر لنا ورحمة بغيرنا، ولا تجعلها في قلوبنا "..

والزهد لا يصح إلا لمن يملك وفيما يملك، وللزهد أحكام ومنازل ودرجات منها الزهد في الحرام أي فيما حرمه الله تعالى ونهى عنه، وهو زهد واجب على كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، وهناك زهد خاص وهو الزهد في المباح والمسموح به شرعا وهو حال أهل الورع والتحرى، وقد كان هذا النوع من الزهد حال الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم فقد أوثر عنهم قولهم "كنا نترك سبعين بابا من المباحات خشية أن نقع في شبهة"..

هذا ومعنى الزهد العزوف والإعراض عن متاع الدنيا وعدم الرغبة في شيء منها، وإسقاط محبتها من القلب، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال "لا يجتمع حبان في قلب العبد حب الله وحب الدنيا"..

هذا ويكمن في الزهد الرغبة، فعامة الزهاد يزهدون في الدنيا بنعيمها الفان وزينتها البالية وعمرها القصير رغبة في نعيم الآخرة في جنات الله تعالى، وخاصة أهل الزهد وهم أهل محبة الله عز وجل وتقواه، يزهدون فيما سوى الله تعالى، يزهدون في الدنيا بنعيمها الفان وفي الآخرة بنعيمها الدائم رغبة ومحبة في الله سبحانه وتعالى..

والأصل في الزهد أنه حال متعلق بالقلب وليس بالقالب، هذا ومن المعلوم كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن محبة الله سبحانه للعبد تأتي على أثر زهد العبد في الدنيا، وأن محبة الناس للعبد تأتي على أثر الزهد فيما في أيديهم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام "إزهد ما في أيدي الناس يحبك الناس وأزهد ما في الدنيا يحبك الله".

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