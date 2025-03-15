الأحد 16 مارس 2025
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1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

بروكسل، فيتو
بروكسل، فيتو

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" بأن أكثر من ألف شخص شاركوا في تظاهرة في بروكسل اليوم السبت ضد عنف الشرطة تجاه المواطنين.

 

بلجيكا تعلن عن تظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

 

وشارك في التظاهرة أقارب الضحايا الذين سقطوا في حوادث تورطت فيها الشرطة البلجيكية.

وقال الوكالة إن المشاركين في الاحتجاج بدأوا مسيرتهم من ساحة لوكسمبورج في وسط بروكسل، حيث يقع البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أن التظاهرة تجري بشكل سلمي.

وقال المتظاهرون في بيان لهم: "نريد أن يُسمع صوتنا وأن يتم اتخاذ إجراءات ضد الإفلات من العقاب والعنف من قبل الشرطة".

وقالت سمية عبودة التي توفيت شقيقتها سرور قبل عامين في ظروف غامضة في زنزانة احتجاز لدى الشرطة في بروكسل: "ما زلنا نحاول معرفة ما حدث بالفعل، ومع ذلك لا يستجيب النظام لاستفساراتنا".

ويطالب نشطاء حقوق الإنسان السلطات بتقييد تحركات الشرطة في ملاحقة المخالفين على الطرق بسبب مخالفات طفيفة، إذا كانت تلك الملاحقة قد تشكل تهديدا لحياتهم.

كما يدعون إلى تقييد استخدام الوسائل الخاصة من قبل الشرطة، ووضع قواعد أكثر إنسانية لفحص الهوية، والسماح بتوثيق عمل الشرطة بالكاميرات، وإجراء فحوصات إلزامية في حال وقوع حوادث تتعلق باستخدام العنف من قبل قوات الأمن.

 

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