السبت 15 مارس 2025
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خارج الحدود

بهدف استهداف عنصر لحزب الله، الاحتلال يقصف سيارة جنوب لبنان

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

اغتيل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، على ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، رغم سريان وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأفادت وزارة الصحة بأن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة برج الملوك أدت إلى اغتيال مواطن، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

من جانبه، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم استهدفنا عنصرا لحزب الله كان يقوم بنشاط إرهابي في كفركلا جنوب لبنان.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر بوساطة أمريكية، عقب مواجهة استمرت لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه.

وتزعم إسرائيل إنها تستهدف مواقع ومنشآت لحزب الله، وإنها لن تسمح له بإعادة بناء قدراته بعد الحرب.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه اغتال قياديا في الحزب مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة بدر الإقليمية التابعة لمنظمة حزب الله.


ورغم انتهاء المهلة لسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 18 فبراير، فإنها أبقت على وجودها في خمس نقاط استراتيجية في جنوب لبنان على امتداد الحدود، ما يتيح لها الإشراف على بلدات حدودية لبنانية.

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