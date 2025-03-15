الشيخ أحمد محمد عامر قارئًا لقرآن المغرب

تذيع شبكة القرآن الكريم في الخامسة واثنتين وعشرين دقيقة مساء اليوم قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. التلاوة من سورة النور ومدتها حوالي 45 دقيقة.

الشيخ أحمد محمد عامر 1917-2016 من أعلام دولة التلاوة المصرية. أتم حفظ القرآن الكريم، وتم اعتماده إذاعيًا، عاصر الرعيل الأول من قراء الإذاعة. طاف العالم الإسلامي سفيرًا فوق العادة للقرآن الكريم. عُرف بانضباطه الشديد، وكان لا يسمح لأي قاريء باللحن أو التلاعب في القرآن الكريم، حتى لو وصل الأمر إلى أن ينزله من فوق دكة التلاوة ويطرده من سرادق العزاء. حاز العديد من الأوسمة والتكريمات وشهادت التقدير وترأس لجان التحكيم في المسابقات القرآنية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.