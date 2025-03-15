إسماعيل دويدار لـ"فيتو": استمرار قرآن المغرب طوال العام بأصوات كبار القراء

قال رئيس شبكة القرآن الكريم إسماعيل دويدار إن قرآن المغرب سوف يستمر طوال العام، ولن يكون قاصرًا على شهر رمضان فقط.

“دويدار” أوضح في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه تقرر إذاعة قرآن المغرب بصورة منتظمة طوال العام وليس خلال شهر رمضان فقط، منوهًا إلى أنه سوف يحتفظ بتوقيته ومدته الزمنية. وكشف “دويدار” عن أن قرآن المغرب سوف يقتصر فقط على كبار القراء الراحلين وتلاواتهم النادرة وحفلاتهم الخارجية.

ويحظى قرآن المغرب خلال شهر رمضان بجماهيرية طاغية من المستمعين، ويعتبر من الفقرات الأكثر اهتمامًا، ويذاع قبل الأذان بنحو 45 دقيقة تقريبًا.

كانت إذاعة القرآن الكريم تلقت خلال الأيام القليلة الماضية من ورثة كبار القراء مثل: الشيخ محمد رفعت والشيخ طه الفشني والشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد صديق المنشاوي عشرات التلاوات النادرة التي لم تذع من قبل، ووعدت مستمعيها بإذاعتها قريبًا.

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