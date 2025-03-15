أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية في مطار حلب الدولي اعتبارًا من 18 مارس الجاري، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

الشرع يصرف راتب شهر إضافي لموظفي سوريا بمناسبة عيد الفطر

وأعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس أحمد الشرع أصدر قرارا بصرف راتب شهر إضافي لموظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر.

وكانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت الأربعاء 29 يناير 2025 تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أكثر من شهر من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وتفويضه تشكيل مجلس تشريعي للمرحلة الانتقالية بعد حل مجلس الشعب وإلغاء الدستور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الناطق باسم الإدارة العسكرية العقيد حسن عبد الغني قوله "نعلن تولية السيد القائد أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".

وأضاف قائلا إن الإدارة فوضته "تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي". كما أعلن عن حل الفصائل المسلحة في البلاد.

مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية

وجاءت هذه القرارات خلال مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية"، بحضور الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، والعديد من قادة الفصائل المسلحة.

وهي شملت حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد الأسد، إضافة إلى "جميع الفصائل المسلحة" المشاركة في الهجوم الذي أدى إلى الإطاحة به في الثامن من ديسمبر.

ونقلت سانا عن عبد الغني قوله "نعلن حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية"، و"حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد... وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".

وأضاف "تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة".

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