برئاسة أحمد الشرع، تفاصيل قرار تشكيل مجلس الأمن القومي السوري

أصدرت الرئاسة السورية، مساء اليوم، قرارا بتشكيل مجلس الأمن القومي السوري.

أحمد الشرع يقرر تشيكل مجلس الأمن القومى السوري

ووفق الرئاسة السورية، وفقا للقرار الرئاسي رقم 5 لعام 2025: "بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية العربية السورية وانطلاقا من المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة، قرر الرئيس تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية أحمد الشرع".

وأفادت الرئاسة السورية، بأن مجلس الأمن القومي يهدف إلى تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية.

تشكيل مجلس الأمن القومي، فيتو

وأوضحت الرئاسة السورية، أن اجتماعات مجلس الأمن القومي ستعقد بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء.

الرئاسة السورية توضح مهام مجلس الأمن القومي السوري

ومهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية السورية.

كما ذكرت الرئاسة السورية، أن مجلس الأمن القومي السوري يتألف من وزير الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير الاستخبارات العامة، ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية أحمد الشرع، وفقا للكفاءة والخبرة.

كما تضمن مجلس الأمن القومي السوري، مقعد تقني تخصصي يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة.

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