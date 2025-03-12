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خارج الحدود

توقعات بمشاركة أحمد الشرع في قمة المانحين ببروكسل

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأربعاء، قولها إنه من المتوقع أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع قمة المانحين الدوليين لبلاده في بروكسل يوم 17 مارس الجاري.

الشرع يشارك في قمة المانحين 

وأوضحت رويترز أن هذه الزيارة ستكون الأولى للشرع إلى أوروبا منذ توليه رئاسة البلاد مؤقتا عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.

 ويهدف المؤتمر، الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، إلى "حشد الدعم الدولي لانتقال سلمي وشامل".

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وفي وقت سابق، كشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر أن "دعوة أرسلت" إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لحضور مؤتمر المانحين، الذي سيكون بعنوان "الوقوف مع سوريا: تلبية احتياجات انتقال ناجح".

وأضافت هيبر: "جميعنا مهتمون باستقرار سوريا. ومن المهم أن يتم العمل على تحقيق ذلك، ولا يمكن أن يحدث هذا إلا من خلال انتقال شامل، لأنه لا يوجد بديل لذلك".

وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل "مناسبة مهمة للغاية" للتواصل مع السلطات السورية بشأن الوضع الحالي داخل البلاد، وتقييم أفضل السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها تقديم الدعم.

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أحمد الشرع الرئيس السوري أوروبا بروكسل سوريا

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