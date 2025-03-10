الإثنين 10 مارس 2025
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دين ودنيا

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن محبة الله واتباع النبي (فيديو)

الشيخ رمضان البيه،
الشيخ رمضان البيه، فيتو

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا  رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

محبة الله توجب اتباع النبي

في هذه الحلقة يتحدث فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، عن الآية الكريمة التي أشار الحق، عز وجل، فيها إلى أن محبته، سبحانه، تتجلى في اتباع سيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم".


الأصل في العلاقة بين العبد وربه هو الحب.. الأساس في العلاقة الكائنة بين الحق والعبد، أو بين العبد وربه ومولاه الحب.
وإذا أراد العبد أن يدلل على صدقه في محبته لربه فعليه أن يتبع هدي سيدنا رسول الله، صلوات الله وتسليماته عليه، وعلى آله وصحبه.

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن صاحب الوصايا (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن إنسانية رسول الله (فيديو)


الله تعالى في هذه الآية يأمر الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، أن يبلغ الأمة المحمدية:  إن كنتم تحبون الله.. أي إن كان الرابط بينكم وبين الله، بارئكم وخالقكم، هو الحب، فكيف تدللون على الصدق في المحبة؟.. فالتدليل هنا يأتي على أثر الاتباع للهادي البشير والسراج المنير، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم السلام، هو الدليل القاطع على صدق العبد في محبته لربه، عز وجل.. فالحب يوجب الاتباع لسيد الأنام، عليه الصلاة والسلام. 

 

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الشيخ رمضان البيه المفكر الإسلامي شهر رمضان المبارك برنامج أوصاني الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

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