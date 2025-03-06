برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن رسول الله الشاهد والمبشر والنذير (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.



رسول الله الشاهد والمبشر والنذير



في هذه الحلقة يتحدث فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، عن مهمة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، في الدنيا، والتي لخصتها الآية الكريمة: "يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا".

في هذه الآية الكريمة، يشير الحق، سبحانه، إلى ذلك الدور العظيم الذي قام بها سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، والذي من أجله كانت بعثته.



الآية تتضمن خطابا من الله، سبحانه وتعالى، لسيدنا محمد، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم تأكيد من الحق، عز وجل، أنه رسول الله، بحق وصدق.. شاهدا على الأمم السابقة.. مبشرا بجنة الله التي وعد بها الحق، عز وجل، ونذيرا لأهل الكفر والشرك والضلال والإلحاد، لينذهم ويحذرهم، من سوء العاقبة، ومن عذاب النار في الآخرة.

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