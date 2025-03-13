برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن عطاءات الله لأهل ولايته (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

عطاءات الله لأهل ولايته

في هذه الحلقة يستكمل فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، حديثه وخواطره حول الآية الكريمة: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم".

فيقول: لا يزال الحديث حول معطيات الحق، عز وجل، لأهل الصدق في المحبة، لأن الصدق في المحبة يتجلى على أثر اتباع الحبيب، الهادي البشير، السراج المنير، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.



أما العطاءات الإلهية والفضل الإلهي الجم العظيم للعبد، حينما يقيمه في منزلة المحبوبية، أي عندما يحبه الله.

أولا: ينظر الله سبحانه وتعالى، إليه، بعين العناية الإلهية، وبعين الرضا، وأن يقيمه في مراتب أهل ولايته.. الله يتولاه، ويدخله في قوله تعالى: "ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم".

عندما يتولى الله عبدا يذهب عنه الخوف والقلق وكل الأمراض النفسية، ويشرح له الصدر، ويطمئن له القلب، ويهدئ له النفس، ويريح له البال، أي يقيمه في السعادة الحقيقية، "ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، ويرفع عنه كل هم وغم وحزن، ويتولاه بولايته، سبحانه وتعالى.

بعد ولاية الله للعبد لا خوف عليه، وعكس الخوف الشعور بالأمن والأمان والطمأنينة.



ويرفع الله عنهم الحَزَن في الدنيا والآخرة، وعكس الحزن الفرح، والسعادة، والسرور.. أي يقيمه في السعادة الكاملة، وفي الهناء كله، ويدفع عنه أي اعتداء: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا". أما الأولياء فالله يقول في الحديث القدسي: "من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب". وهذا هو الفرق بين عامة أهل الإيمان، وخاصة أهل الإيمان.



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