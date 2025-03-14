رئيس الوزراء العراقي يعلن مقتل الإرهابي عبد الله مكي والي سوريا

كشف رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، في بيان اليوم الجمعة، أن جهاز المخابرات الوطني بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي "قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي".

رئيس الوزراء العراقي يعلن مقتل والي العراق وسوريا الإرهابي

وذكر رئيس الوزراء العراقي في بيان صدر عنه اليوم الجمعة: "يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى أبو خديجة".

العمليات الأمنية العراقية

وأضاف السوداني أن الإرهابي كان يشغل منصب ما يسمّى "نائب الخليفة"، وهو الذي يشغل منصب ما يسمى "والي العراق وسوريا"، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية، ويُعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".

وأضاف السوداني: "‏نبارك للعراق والعراقيين وجميع الشعوب المُحبة للسلام هذا الإنجاز الأمني المهم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.