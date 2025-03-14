الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء العراقي يعلن مقتل الإرهابي عبد الله مكي والي سوريا

الجيش العراقي، فيتو
الجيش العراقي، فيتو

 كشف رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، في بيان اليوم الجمعة، أن جهاز المخابرات الوطني بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي "قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي".

 

 

رئيس الوزراء العراقي يعلن مقتل والي العراق وسوريا الإرهابي 

 وذكر رئيس الوزراء العراقي في بيان صدر عنه اليوم الجمعة: "يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى أبو خديجة".

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العمليات الأمنية العراقية 

 وأضاف السوداني أن الإرهابي كان يشغل منصب ما يسمّى "نائب الخليفة"، وهو الذي يشغل منصب ما يسمى "والي العراق وسوريا"، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية، ويُعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".

 

وأضاف السوداني: "‏نبارك للعراق والعراقيين وجميع الشعوب المُحبة للسلام هذا الإنجاز الأمني المهم".

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العراق والي العراق وسوريا سوريا

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