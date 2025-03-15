طريقة عمل الفول بالطحينة، احلى واضمن من الجاهز

طريقة عمل الفول بالطحينة، الفول بالطحينة من أطباق الفول المميزة والشهيرة التي لها مذاق لذيذ ولا يقاوم لذا يعشقه الكبار والصغار.

وطريقة عمل الفول بالطحينة، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره، ويعتبر مناسب ومميز على وجبة السحور فى شهر رمضان المبارك.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الفول بالطحينة.

مكونات عمل الفول بالطحينة:

2 كوب فول مدمس

2 ملعقة كبيرة طحينة

2 فص ثوم مهروس

عصير ليمونة واحدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل أسود

رشة بابريكا (اختياري)

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل الفول بالطحينة:

في وعاء، اهرسي الفول جيدًا باستخدام شوكة أو خلاط كهربائي للحصول على قوام ناعم أو متوسط حسب الرغبة.

اضيفي الطحينة والثوم المهروس وعصير الليمون والكمون والملح والفلفل الأسود.

اخلطى المكونات جيدًا وأضيفي زيت مع التقليب.

يقدم بعدها ساخنا على وجبة السحور بجانب الخبز الأسمر.

الفول بالطحينة

ولعمل الفول المدمس

مكونات عمل الفول المدمس:

نصف كيلو فول ذات نوع جيد

ماء

نصف كوب عدس أصفر

نصف كوب قمح بليلة

ليمونة

ثمرة جزر

ثمرة طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مهروس

عصير ليمونة

ملح وفلفل حسب الرغبة

كمون (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل الفول المدمس:

ينقع الفول في ماء بارد لمدة 8 ساعات أو طوال الليل لتليينه.

في حلة أو قدرة، تغلى الماء، ثم يُضاف الفول المنقوع والخضراوات والعدس والبليلة ورشة كمون والليمونة حيث يجب إحداث فتحات بها من الأعلى.

يُترك الخليط على نار هادئة حتى تمام النضج مع تزويد ماء مغلي كلما نقص الماء وذلك حتى تمام النضج.

نرفعه من على النار ونتركه يبرد ثم نحفظه فى أكياس ونحفظه فى الفريزر لحين الاستخدام.

عند التحضير في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع الثوم المهروس وعصير الليمون والملح والفلفل والكمون إذا رغبت.

يُهرس الفول باستخدام شوكة أو خلاط حسب الرغبة للحصول على قوام ناعم أو خشن، ونضيف له خليط الزيت والثوم ونقلب جيدًا.

يُقدم الفول في طبق، ويُضاف إليه البقدونس المفروم.

يمكن إضافة الطماطم أو الفلفل الحار حسب الذوق.

يُمكن تقديم الفول مع الخبز الطازج أو البيض المقلي.

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