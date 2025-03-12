طريقة عمل الفول بالسجق لسحور مميز

طريقة عمل الفول بالسجق، الفول من الأطباق الأساسية على وجبة السحور في شهر رمضان المبارك، لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترة طويلة ويقلل الشعور بالتعب والإجهاد أثناء الصيام.

وطريقة عمل الفول بالسجق، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدلًا من تناوله في المطاعم تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الفول بالسجق.

مكونات عمل الفول بالسجق:

ربع كيلو سجق شرقي مقطع حلقات

بصل مفرومة

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

ثمرة فلفل رومي أو حار حسب الرغبة

علبة فول جاهز أو طبق فول مدمس متوسط

ملح

فلفل اسود

رشة كمون

شطة حسب الرغبة

زيت

طريقة عمل الفول بالسجق:

نحضر مقلاة ونضع بها السجق ونقلب جيدًا حتى يتغير لونه.

ثم نضيف البصل والخضروات ونقلب جيدا حتى تدبل الخضراوات وينصح السجق ويمكن إضافة ربع كوب ماء لضمان نضج السجق.

وبعد تمام نضج السجق ونضيف الفول والقليل من الزيت ونقلب جيدًا.

ثم نضيف الملح والتوابل ونقلب مرة أخيرة وبعد غليان الخليط مرة واحدة نرفعه من على النار.

ويقدم الفول بالسجق ساخنا مع الخبز البلدى على وجبة السحور.

طريقة عمل الفول بالسجق

ولعمل الفول المدمس

مكونات عمل الفول المدمس:

نصف كيلو فول ذات نوع جيد

ماء

نصف كوب عدس أصفر

نصف كوب قمح بليلة

ليمونة

ثمرة جزر

ثمرة طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مهروس

عصير ليمونة

ملح وفلفل حسب الرغبة

كمون (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل الفول المدمس:

ينقع الفول في ماء بارد لمدة 8 ساعات أو طوال الليل لتليينه.

في حلة أو قدرة، تغلى الماء، ثم يُضاف الفول المنقوع والخضراوات والعدس والبليلة ورشة كمون والليمونة حيث يجب إحداث فتحات بها من الأعلى.

يُترك الخليط على نار هادئة حتى تمام النضج مع تزويد ماء مغلي كلما نقص الماء وذلك حتى تمام النضج.

نرفعه من على النار ونتركه يبرد ثم نحفظه فى أكياس ونحفظه فى الفريزر لحين الاستخدام.

عند التحضير في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع الثوم المهروس وعصير الليمون والملح والفلفل والكمون إذا رغبت.

يُهرس الفول باستخدام شوكة أو خلاط حسب الرغبة للحصول على قوام ناعم أو خشن، ونضيف له خليط الزيت والثوم ونقلب جيدًا.

يُقدم الفول في طبق، ويُضاف إليه البقدونس المفروم.

يمكن إضافة الطماطم أو الفلفل الحار حسب الذوق.

يُمكن تقديم الفول مع الخبز الطازج أو البيض المقلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.