الجمعة 28 فبراير 2025
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صحة ومرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في السحور؟

فوائد الفول على السحور،
فوائد الفول على السحور، فيتو

يحتل الفول مكانة مرموقة على مائدة السحور في شهر رمضان، ليس فقط لطعمه الشهي وسعره الزهيد، بل لقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة التي تجعله خيارًا مثاليًا لوجبة ما قبل الصيام.

ويقدم الفول العديد من الفوائد للجسم عند تناوله على السحور قبل أول أيام الصيام في شهر رمضان، وتكون كالآتي:

الفول كنز من البروتين والألياف

يعد الفول غني بالبروتين النباتي، وهو عنصر أساسي للشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام خلال ساعات الصيام. كما أنه مصدر ممتاز للألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم وتمنع الإمساك، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، والذي يحدث بشكل كبير لمعظم الناس في الأيام الأولي من شهر رمضان.

يمد الجسم بالطاقة والفيتامينات والمعادن

يحتوي الفول على الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي، مما يساعد على الحفاظ على النشاط والحيوية خلال ساعات الصيام، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، التي تساهم في تقوية المناعة والحفاظ على صحة العظام.

فوائد صحية إضافية للفول 

يساعد الفول على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساهم الألياف الموجودة في الفول في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يمنع التقلبات المفاجئة في الطاقة، ويعطي شعور بالارتواء حيث يقلل الشعور بالعطش في نهار رمضان.

نصائح لتناول الفول في السحور

* لتحقيق أقصى استفادة من الفول في السحور، يُنصح بتناوله مع مصادر أخرى للبروتين والكربوهيدرات الصحية، مثل الخبز والخضروات، وتجنب إضافة كميات كبيرة من الزيت أو السمن إلى الفول، واستخدم بدلًا من ذلك زيت الزيتون أو الليمون.

ويمكن تحضير الفول بطرق صحية متنوعة، مثل الفول المدمس بالخضروات أو الفول بالبيض.

فالفول ليس مجرد طبق شعبي على مائدة السحور، بل هو كنز غذائي يمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية الضرورية لصيام صحي ومريح.

طريقة عمل الفول المدمس في ساعتين

ونقدم الطريقة السحرية لعمل الفول المدمس في أقل من ساعتين، وبخلطة خاصة، تمنحه قواما كالجاهز، إلى جانب طعمه المميز.

المكونات والطريقة:

نصف كيلو فول تدميس بلدي مغسول ومنقوع لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 ساعات.
يوضع في الدماسة، ويضاف لها الماء، بحيث يعلو عنه، ويضاف له عصير ليمونة، ويرفع على النار، حتى يبدأ في الغليان.
بعد أن يغلي لمدة تصل إلى حوالي 10 دقائق، تهدأ الشعلة تماما، ثم يضاف له ربع ملعقة من البيكنج بودر، وهو سر من أسرار التسوية السريعة.
ويترك على نار هادئة جدا، مع المتابعة حتى تماما النضج، ولن يستغرق أكثر من حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين كأقصى تقدير.
عند تمام النضج، تحضر الخلطة السرية.

مكونات خلطة الفول المدمس

وحتى يمكنك تناول طبق فول بطعم مميز؛ تحتاجين لخلطة الفول المدمس، التالية

ملعقتين دقيق
ملعقة كركم
ملعقة بابريكا
ملعقة معجون طماطم
القليل من الماء.

طريقة عمل خلطة الفول السرية 

تخلط المكونات، التى تكون عجينة لينة.
تضاف للفول الخلطة السرية للفول، مع التقليب المستمر، حتى يتحول قوام الفول إلى غليظ نوعا ما.
ثم يرفع الفول عن النار، ويكون بذلك جاهزا للأكل.

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