ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في السحور؟
يحتل الفول مكانة مرموقة على مائدة السحور في شهر رمضان، ليس فقط لطعمه الشهي وسعره الزهيد، بل لقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة التي تجعله خيارًا مثاليًا لوجبة ما قبل الصيام.
ويقدم الفول العديد من الفوائد للجسم عند تناوله على السحور قبل أول أيام الصيام في شهر رمضان، وتكون كالآتي:
الفول كنز من البروتين والألياف
يعد الفول غني بالبروتين النباتي، وهو عنصر أساسي للشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام خلال ساعات الصيام. كما أنه مصدر ممتاز للألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم وتمنع الإمساك، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، والذي يحدث بشكل كبير لمعظم الناس في الأيام الأولي من شهر رمضان.
يمد الجسم بالطاقة والفيتامينات والمعادن
يحتوي الفول على الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة بشكل تدريجي، مما يساعد على الحفاظ على النشاط والحيوية خلال ساعات الصيام، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، التي تساهم في تقوية المناعة والحفاظ على صحة العظام.
فوائد صحية إضافية للفول
يساعد الفول على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساهم الألياف الموجودة في الفول في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يمنع التقلبات المفاجئة في الطاقة، ويعطي شعور بالارتواء حيث يقلل الشعور بالعطش في نهار رمضان.
نصائح لتناول الفول في السحور
* لتحقيق أقصى استفادة من الفول في السحور، يُنصح بتناوله مع مصادر أخرى للبروتين والكربوهيدرات الصحية، مثل الخبز والخضروات، وتجنب إضافة كميات كبيرة من الزيت أو السمن إلى الفول، واستخدم بدلًا من ذلك زيت الزيتون أو الليمون.
ويمكن تحضير الفول بطرق صحية متنوعة، مثل الفول المدمس بالخضروات أو الفول بالبيض.
فالفول ليس مجرد طبق شعبي على مائدة السحور، بل هو كنز غذائي يمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية الضرورية لصيام صحي ومريح.
طريقة عمل الفول المدمس في ساعتين
ونقدم الطريقة السحرية لعمل الفول المدمس في أقل من ساعتين، وبخلطة خاصة، تمنحه قواما كالجاهز، إلى جانب طعمه المميز.
المكونات والطريقة:
نصف كيلو فول تدميس بلدي مغسول ومنقوع لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 ساعات.
يوضع في الدماسة، ويضاف لها الماء، بحيث يعلو عنه، ويضاف له عصير ليمونة، ويرفع على النار، حتى يبدأ في الغليان.
بعد أن يغلي لمدة تصل إلى حوالي 10 دقائق، تهدأ الشعلة تماما، ثم يضاف له ربع ملعقة من البيكنج بودر، وهو سر من أسرار التسوية السريعة.
ويترك على نار هادئة جدا، مع المتابعة حتى تماما النضج، ولن يستغرق أكثر من حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين كأقصى تقدير.
عند تمام النضج، تحضر الخلطة السرية.
مكونات خلطة الفول المدمس
وحتى يمكنك تناول طبق فول بطعم مميز؛ تحتاجين لخلطة الفول المدمس، التالية
ملعقتين دقيق
ملعقة كركم
ملعقة بابريكا
ملعقة معجون طماطم
القليل من الماء.
طريقة عمل خلطة الفول السرية
تخلط المكونات، التى تكون عجينة لينة.
تضاف للفول الخلطة السرية للفول، مع التقليب المستمر، حتى يتحول قوام الفول إلى غليظ نوعا ما.
ثم يرفع الفول عن النار، ويكون بذلك جاهزا للأكل.
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