طريقة عمل الفول المدمس، في خطوات بسيطة واحلى من الجاهز

طريقة عمل الفول المدمس، الفول المدمس من الأكلات الشعبية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم عادة على وجبة الإفطار.

وطريقة عمل الفول المدمس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتحرص ربات البيوت على تحضيره في المنزل لضمان سلامة أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الفول المدمس.

مكونات عمل الفول المدمس:

2 كوب فول مدشوش

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

عصير ليمونة واحدة

ملح وفلفل حسب الرغبة

زيت زيتون

كمون (اختياري)

ماء

طريقة عمل الفول المدمس:

اغسلي الفول جيدًا ثم انقعيه في الماء لمدة 8 ساعات أو طوال الليل.

في قدر كبير، ضعى الفول المنقوع مع ماء كافٍ ليغمره.

اتركيه يغلي على نار متوسطة ثم خففى النار واتركيه ينضج لمدة ساعة تقريبًا حتى يصبح طريًا.

بعد نضج الفول، أضيفي البصل والثوم، وملح، وفلفل، وكمون (إذا كنت تفضل ذلك).

يمكنك إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر.

استخدمى خفاقًا أو هراسة للفول لخلطه حتى تحصل على القوام المطلوب.

يمكنك تركه خشنًا أو هرسه تمامًا حسب الذوق.

اسكب الفول في طبق، وأضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون على الوجه.

يمكن تزيينه بالبقدونس المفروم أو شرائح الطماطم.

يمكن تقديم الفول المدمس مع الخبز البلدي أو البيض المسلوق.

يمكنك إضافة الطحينة أو الصلصة الحارة حسب الرغبة.

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فوائد الفول المدمس

ومن فوائد الفول المدمس

الفول المدمس مصدر غني بالبروتين النباتي، ويعتبر الفول خيار رائع للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي أو يحاولون تقليل استهلاكهم للبروتين الحيواني.

يساعد البروتين الموجود في الفول على بناء العضلات وتجديد الخلايا والأنسجة في الجسم.

الفول المدمس ضروري لصحة الجهاز المناعي.

الفول المدمس غني بالألياف الغذائية، والألياف مهمة جدا لصحة الجهاز الهضمي، فهي تساعد في تسهيل عملية الهضم وتمنع حدوث الإمساك، كما أن الألياف تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن ومنع الإفراط في تناول الطعام.

الفول المدمس يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، فهو غني بالحديد الذي يعد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين في الدم، مما يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، كما يحتوي الفول على الماغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معادن تساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

الفول المدمس منخفض الدهون والسعرات الحرارية، ويمكن للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزنهم أو الذين يتبعون حمية غذائية الاستفادة من تناول الفول المدمس كوجبة مغذية ومشبعة دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى نظامهم الغذائي.

يعتبر الفول المدمس مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وهذه المركبات تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.