طريقة عمل الفول المدمس، لذيذ وغير مكلف وآمن على أسرتك

طريقة عمل الفول المدمس، الفول المدمس من الأكلات البيتي التي كبرنا عليها وكانت الجدات تقدمه باستمرار بدلًا من شراء الفول جاهزًا.

وطريقة عمل الفول المدمس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومذاقه لا يقاوم ومع ارتفاع الأسعار عادت ربات البيوت تحضيره في المنزل مرة أخرى للتوفير في الميزانية وضمان سلامة أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الفول المدمس.

مكونات عمل الفول المدمس:

نصف كيلو فول ذات نوع جيد

ماء

نصف كوب عدس أصفر

نصف كوب قمح بليلة

ليمونة

ثمرة جزر

ثمرة طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم مهروس

عصير ليمونة

ملح وفلفل حسب الرغبة

كمون (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل الفول المدمس:

ينقع الفول في ماء بارد لمدة 8 ساعات أو طوال الليل لتليينه.

في حلة أو قدرة، تغلى الماء، ثم يُضاف الفول المنقوع والخضراوات والعدس والبليلة ورشة كمون والليمونة حيث يجب إحداث فتحات بها من الأعلى.

يُترك الخليط على نار هادئة حتى تمام النضج مع تزويد ماء مغلي كلما نقص الماء وذلك حتى تمام النضج.

نرفعه من على النار ونتركه يبرد ثم نحفظه فى أكياس ونحفظه فى الفريزر لحين الاستخدام.

عند التحضير في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع الثوم المهروس وعصير الليمون والملح والفلفل والكمون إذا رغبت.

يُهرس الفول باستخدام شوكة أو خلاط حسب الرغبة للحصول على قوام ناعم أو خشن، ونضيف له خليط الزيت والثوم ونقلب جيدًا.

يُقدم الفول في طبق، ويُضاف إليه البقدونس المفروم.

يمكن إضافة الطماطم أو الفلفل الحار حسب الذوق.

يُمكن تقديم الفول مع الخبز الطازج أو البيض المقلي.

طريقة عمل الفول المدمس

فوائد الفول المدمس

والفول المدمس له قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة، منها:

الفول المدمس مصدر غني بالبروتين النباتي، ويعتبر الفول خيار رائع للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي أو يحاولون تقليل استهلاكهم للبروتين الحيواني.

يساعد البروتين الموجود في الفول على بناء العضلات وتجديد الخلايا والأنسجة في الجسم.

الفول المدمس ضروري لصحة الجهاز المناعي.

الفول المدمس غني بالألياف الغذائية، والألياف مهمة جدا لصحة الجهاز الهضمي، فهي تساعد في تسهيل عملية الهضم وتمنع حدوث الإمساك، كما أن الألياف تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن ومنع الإفراط في تناول الطعام.

الفول المدمس يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، فهو غني بالحديد الذي يعد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين في الدم، مما يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، كما يحتوي الفول على الماغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معادن تساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

الفول المدمس منخفض الدهون والسعرات الحرارية، ويمكن للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزنهم أو الذين يتبعون حمية غذائية الاستفادة من تناول الفول المدمس كوجبة مغذية ومشبعة دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى نظامهم الغذائي.

يعتبر الفول المدمس مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وهذه المركبات تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.