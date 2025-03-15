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اقتصاد

وكالة فيتش تصنف فرنسا عند "إيه إيه سلبي" مع نظرة مستقبلية سلبية

وكالة فيتش، فيتو
وكالة فيتش، فيتو

أبقت وكالة فيتش مساء الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند "إيه إيه سلبي"، وكانت أرفقت تصنيفها في أكتوبر بنظرة مستقبلية سلبية، وقد سارعت الحكومة الفرنسية إلى إبداء "تصميمها" على مواصلة إصلاح ماليتها العامة.


وانطوت النظرة المستقبلية السلبية التي أرفقت بالتصنيف في 11 أكتوبر على تحذير من خفض التصنيف، لم يترجم فعليًّا هذه المرة.

واعتبرت فيتش أنه على الرغم من "الانزلاق المالي" في العام 2024، انتقل العجز العام من 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، عازية ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي "متنوع"، مع "مؤسسات قوية وفاعلة".

ومع ذلك، تشير وكالة التصنيف إلى أن العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه لا يزال صعبًا بسبب حال عدم اليقين التي تخيم على الواقع السياسي، وعدم حيازة حكومة فرنسوا بايرو غالبية في الجمعية الوطنية.

ومع ذلك، تشير وكالة التصنيف إلى أن العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه لا يزال صعبًا بسبب حال عدم اليقين التي تخيم على الواقع السياسي، وعدم حيازة حكومة فرنسوا بايرو غالبية في الجمعية الوطنية.

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