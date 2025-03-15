السبت 15 مارس 2025
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حوادث

مصرع عامل أسفل عجلات تريلا في الصف

وفاة عامل أسفل عجلات
وفاة عامل أسفل عجلات تريلا في الصف، فيتو

لقي عامل مصرعه بعدما صدمته تريلا بطريق مخر السيل بدائرة مركز شرطة الصف، ولاذ سائقها  بالفرار.

وتواصل أجهزة البحث تحرياتها لتحديد السائق المتهم وضبطه من خلال جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكان مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة بمخر السيل بصف البلد.

وتبين من خلال المعاينة الأولية أن سيارة نقل "تريلا" صدمت شخصًا ما أسفر عن مصرعه في الحال، ونقله إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي.

 

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا قبل مدخل طريق المحاجر اتجاه قرية برنشت بطريق  المريوطية  بدائرة مركز البدرشين.

 

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، إذ تبين بالفحص تصادم سيارة ربع نقل مع ميني باص يقل عمالًا وموظفي شركة صناعات غذائية شهيرة اتجاه قرية برنشت. تم نقلهم إلى مستشفى البدرشين للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة المركبات بالطريق الذي تسبب الحادث في شلل مروري به.

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بطريق مخر السيل شرطة الصف اجهزة البحث غرفة عمليات المرور

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