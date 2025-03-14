إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة بخارية بتوك توك بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية بتوك توك على طريق الزراعي الغربي بجهينة طهطا بمحافظة سوهاج وتم نقلهم لمستشفى طهطا العام.

إصابة 3 أشخاص فى حادث دراجة بخارية بتوك توك بسوهاج

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع حادث تصادم ومصابين بمركز جهينة دراجة بخارية قيادة “عمر م ا ”، 16 عامًا - طالب، مقيم دائرة المركز اصطدمت بدراجة بخارية توك توك قيادة “صلاح م ح”، 30 عامًا - سائق توك توك اصطدام المركبتين بالمواجهة.



وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة البخارية “اشتباه بتر بالقدم اليسرى وجرح قطعي بفروة الرأس وقائد التوك توك“ جرح بالساق اليمنى ومرافق الأول ”محمد ا م ”، 16 عامًا - طالب ومقيم دائرة المركز" جرح تهتكي بالركبة اليسرى وأخر بفروة الرأس وتم نقلهم لمستشفى طهطا العام.

وأفاد قائدا المركبتين والمصاب بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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