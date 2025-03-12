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حوادث

بالأسماء، إصابة 4 شبان إثر حادث تصادم على طريق "الشطبية" بقنا

حادث تصادم على طريق
حادث تصادم على طريق "الشطبية" بقنا، فيتو

أصيب 4 شباب، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق قرية الشطبية مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

 

حادث طريق قرية الشطبية في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق قرية الشطبية مركز نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة عبدالله.ش.ع، يبلغ من العمر 22 عامًا، ويوسف.ن.م، يبلغ من العمر 18 عامًا، اشتباه كسر بالحوض،وعبدالرحمن.ح.ع، يبلغ من العمر 17 عامًا، اشتباه كسر بالساعد الأسر، ومهند.أ.ع، يبلغ من العمر 18 عامًا، إثر حادث تصادم موتوسيكلين في قرية الشطبية نجع حمادي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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