الأربعاء 12 مارس 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق "الفيوم - القاهرة"

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ربع نقل، على طريق الفيوم -القاهرة الصحراوي، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، وتم المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

تصادم سيارتين على طريق الفيوم

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين، على طريق القاهرة -الفيوم الصحراوي، بالقرب من محطة تحصيل الرسوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارتين، فاصطدما معا، ما تسبب في إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

 

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وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة الحادث، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الحادث، وإعداد تقرير مفصل بحالة المركبتين ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بكل منهما، وتولي التحقيق.

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