شروط فسخ عقد الزواج وأسباب رفض المحكمة لهذه الدعوى وما هي إجراءات رفع دعوى طلاق للضرر

ترصد فيتو لقرائها، أبرز شروط فسخ عقد الزواج، وأسباب رفض محكمة الأسرة لهذه الدعوى وإجراءات رفع دعوى طلاق للضرر.

شروط فسخ عقد الزواج

- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.

- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التي تستحيل معها.





- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.

- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.

- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.

- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.

- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة

أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر

قد تُرفض الدعوى في الحالات التالية:

غياب الأدلة: إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر.

عدم وجود شهود: في حال عدم تقديم شهادات داعمة.

الإدعاء الكاذب: إذا ثبت أن الضرر المُدّعى غير صحيح.

عدم حضور الزوجة: إذا تغيبّت عن الجلسات دون عذر مقبول

إجراءات رفع دعوى طلاق للضرر

التقدم بطلب تسوية النزاعات: تقديم الطلب إلى مكتب تسوية النزاعات الأسرية.

الانتظار: يمنح المكتب فترة 15 يومًا لمحاولة الإصلاح.

رفع الدعوى: إذا لم تُحل النزاعات، يتم رفع الدعوى أمام المحكمة.

تقديم الأدلة: مثل شهادة الشهود، محاضر الشرطة، أو تقارير طبية.

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