الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث بمدينة نصر

إسعاف
إسعاف

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل بطريق صلاح سالم في مدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد باصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية أعلى طريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل مما أسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر 22  سنة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر غرفة عمليات النجدة النيابة العامة

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