محمد عبد المنعم احتياطيا في موقعة نيس أمام أوكسير بالدوري الفرنسي

أعلن مدرب فريق نيس الفرنسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوكسير، في المباراة المقرر أن تجمع بينهم علي ملعب "اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء محمد عبد المنعم المحترف في صفوف فريق نيس علي مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

تشكيل نيس أمام أوكسير

وجاء تشكيل نيس كالتالي:

يسعى فريق نيس المحترف ضمن صفوفه محمد عبد المنعم لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي عندما يستضيف أوكسير في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الجمعة، بملعب "اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر المسابقة.

ترتيب نيس وأوكسير في الدوري الفرنسي

ويحتل نيس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، بينما يحتل أوكسير المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

وتجرع نيس مرارة الهزيمة أمام ضيفه أولمبيك ليون، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ويسعى نيس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل المحافظة على آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يطمح أوكسير للخروج من اللقاء بنقطة التعادل على الأقل لتحسين وضعه في لائحة الترتيب.

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