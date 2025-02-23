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رياضة

تشكيل نيس ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي، وهذا موقف محمد عبد المنعم

نيس، فيتو
نيس، فيتو

كشف فرانك هايس المدير الفني لفريق نيس، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة مونبلييه في الجولة 23 من الدوري الفرنسي، على ملعب أليانز ريفييرا.

تشكيل نيس ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: يوسف ندايشيميي، دانتي، موسى لمبونجو.

خط الوسط: جوناثان كلاوس، هشام بوداوي، سانتاماريا، علي عبدي.

خط الهجوم: إيفان جويساند، جيتان لابورد، محمد علي تشو.

وضمت دكة بدلاء نيس أمام مونبلييه: دوبيه، محمد عبد المنعم، ميندي، لوشيه، روزاريو، ندومبيلي، ديوب، بوجا، موكوكو.

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فرانك هايس نيس مونبلييه الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم

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