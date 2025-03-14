الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نيس "عبد المنعم" يتحدى أوكسير فى الدوري الفرنسي الليلة

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

يسعى فريق نيس المحترف ضمن صفوفه محمد عبد المنعم لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي عندما يستضيف أوكسير في العاشرة إلا الربع مساء اليوم الجمعة، بملعب "اليانز ريفييرا"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر المسابقة.

ويحتل نيس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، بينما يحتل أوكسير المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

وتجرع نيس مرارة الهزيمة أمام ضيفه أولمبيك ليون، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ويسعى نيس لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل المحافظة على آماله في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما يطمح أوكسير للخروج من اللقاء بنقطة التعادل على الأقل لتحسين وضعه في لائحة الترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فريق نيس الفرنسي نيس اللاعب محمد عبد المنعم

مواد متعلقة

موعد مباراة نيس وسانت إتيان بالدوري الفرنسي، هل يظهر محمد عبد المنعم؟

تشكيل نيس ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي، وهذا موقف محمد عبد المنعم

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 14 مارس 2025

بدء أعمال تبريد معامل الصحة المركزية لمنع تجدد اشتعال النيران (صور)

الصحة: الحريق بمبنى التراخيص الطبية وليس المعامل المركزية

هل يؤثر حريق المعامل المركزية على خدمات التحاليل للمواطنين؟ الصحة توضح

أخبار مصر: حريق هائل بمعامل وزارة الصحة ومدبولي يتابع، صلح مرتضى منصور وشوبير، ترامب يخطط لضرب بنما، الموجة الحارة تتصاعد

محافظ القاهرة يطمئن على سكان العقارات المجاورة لمعامل وزارة الصحة (فيديو)

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خالد صلاح: حروب الصحابة تؤكد أن مشروع الدولة الدينية وهمٌ صاغته الأهواء

منوعات

المزيد

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

اشتعال النيران فجأة في طائرة أمريكية والركاب يفرون باستخدام جناحها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

من استشهاد عثمان حتى معركة صفين.. ملخص أحداث الفتنة الكبرى في مسلسل "معاوية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى الإلكتروني يوضح فضل قراءة القرآن في رمضان (فيديو)

تفسير رؤية السحور في المنام وعلاقتها بالنصر على الأعداء

معارك وغزوات، "حنين" درس للمسلمين في الثقة بالله وعدم الاستعلاء والتكبر

المزيد
الجريدة الرسمية