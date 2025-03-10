نيس يسقط أمام ليون بثنائية في الدوري الفرنسي

سقط نيس في فخ الهزيمة أمام ضيفه أولمبيك ليون، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الليج آ).

ليون بفوز على نيس

وبعد شوط أول سلبي، تمكن ريان شرقي من فك شفرات شباك أصحاب الأرض بهدف حاسم في الدقيقة 78 من المباراة التي أقيمت على ملعب (أليانزا ريفييرا).

ولم يمض وقت طويل حتى أضاف الضيوف الهدف الثاني من توقيع ايرنيست نواماه في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، رفع ليون رصيده إلى 42 نقطة بالمركز الـ6، المؤهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، في حين تجمد رصيد نيس، بعد 4 انتصارات متتالية، عند 46 نقطة، على بعد 3 نقاط فقط من، مارسيليا، الوصيف.

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