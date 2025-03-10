الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نيس يسقط أمام ليون بثنائية في الدوري الفرنسي

نيس، فيتو
نيس، فيتو

سقط نيس في فخ الهزيمة أمام ضيفه أولمبيك ليون، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الليج آ).

ليون بفوز على نيس

وبعد شوط أول سلبي، تمكن ريان شرقي من فك شفرات شباك أصحاب الأرض بهدف حاسم في الدقيقة 78 من المباراة التي أقيمت على ملعب (أليانزا ريفييرا).

ولم يمض وقت طويل حتى أضاف الضيوف الهدف الثاني من توقيع ايرنيست نواماه في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة، رفع ليون رصيده إلى 42 نقطة بالمركز الـ6، المؤهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، في حين تجمد رصيد نيس، بعد 4 انتصارات متتالية، عند 46 نقطة، على بعد 3 نقاط فقط من، مارسيليا، الوصيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الفرنسي اولمبيك ليون دوري الدرجة الاولي الفرنسي دوري المؤتمر الاوروبي دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم منافسات مارسيليا

مواد متعلقة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

يويفا يستعين بحكم نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء برشلونة وبنفيكا

المغربي عمر الهلالي يرد على عرض برشلونة لضمه

جوارديولا: 10 نهائيات لإنقاذ الموسم في مانشستر سيتي

ads

الأكثر قراءة

محمد حسين يعقوب يتصدر مواقع التواصل بعد صلاته التراويح اليوم بالجامع الأزهر (صورة)

عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

مصطفى يونس يكشف سر فشل كل محاولات الصلح مع الخطيب

بعد تغريمه واستبعاده من القمة، شلبي يحذف بايو "لاعبا في الزمالك" من حساباته

اتحاد الكرة، مباراة الأهلي والزمالك بحكام مصريين

الاحتلال: سوريا جسرنا إلى الفرات وستبقى دولة منزوعة السلاح

حريق هائل بمزرعة دواجن في طنطا

منتخب مصر يخسر 3-1 أمام جنوب إفريقيا ويودع تصفيات بطولة الأمم للمحليين

منوعات

المزيد

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصحابة ومناقب آل البيت، أسماء بنت أبي بكر "ذات النطاقين"

درس التراويح بالجامع الأزهر: استثمار الوقت في الطاعات سبيل الفلاح

ما حكم صيام وصلاة المرأة غير المحجبة؟، الإفتاء تحسم الجدل(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية