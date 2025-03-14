الجمعة 14 مارس 2025
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رياضة

غزل المحلة يستعيد رباعي الفريق أمام البنك الأهلي

غزل المحلة
غزل المحلة

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الرباعي؛ محمد بن حمودة، عبده يحيى، خالد الإخميمي، وعامر عامر، وذلك في المواجهة المرتقبة أمام البنك الأهلي غدًا ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وكان الثلاثي بن حمودة، عبده يحيى، وعامر قد غابوا عن مباراة الفريق الأخيرة أمام زد بسبب الإيقاف، فيما يعود خالد الإخميمي للمشاركة لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مودرن سبورت.

زد يفوز علي غزل المحلة 

فاز فريق زد إف سي على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم  على ملعب استاد المحلة في الجولة الأولى من الدور الثاني بمرحلة الهبوط ضمن الدوري المصري الممتاز.

وسجل شادي حسين أهداف زد في الدقائق 30 و2+45، 74.  

تشكيل زد أمام غزل المحلة 

وجاء تشكيل زد أمام غزل المحلة في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد طارق، محمد إسماعيل، سامح إبراهيم، أحمد أشرف.

خط الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد الصغيري، بيتر موتوموسي.

خط الهجوم مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، شادي حسين. 

تشكيل غزل المحلة ضد زد

 حراسة المرمى: أحمد العربي.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد بن شرقي، موري توريه، أحمد فوزي.

خط الهجوم: رشاد العرفاوي، محمد أشرف، محمد حمدي زكي.

ترتيب غزل المحلة وزد 

وبتلك النتيجة يحتل فريق زد المركز الأول في ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس برصيد 17 نقطة.

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