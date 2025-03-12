زد يتخطى غزل المحلة بـ هاتريك شادي حسين في الدوري الممتاز

فاز فريق زد إف سي على نظيره غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل لاشيئ في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب استاد المحلة في الجولة الأولى من الدور الثاني بمرحلة الهبوط ضمن الدوري المصري الممتاز.

وسجل شادي حسين أهداف زد في الدقائق 30 و2+45، 74.

تشكيل زد أمام غزل المحلة

وجاء تشكيل زد أمام غزل المحلة في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد طارق، محمد إسماعيل، سامح إبراهيم، أحمد أشرف.

خط الوسط: ماتا ماجاسا، أحمد الصغيري، بيتر موتوموسي.

خط الهجوم مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، شادي حسين.

تشكيل غزل المحلة ضد زد

حراسة المرمى: أحمد العربي.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد بن شرقي، موري توريه، أحمد فوزي.

خط الهجوم: رشاد العرفاوي، محمد أشرف، محمد حمدي زكي.

ترتيب غزل المحلة وزد

وبتلك النتيجة يحتل فريق زد المركز الأول في ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 24 نقطة، بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز السادس برصيد 17 نقطة.

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