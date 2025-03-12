بابا فاسيليو يعلن تشكيل غزل المحلة ضد زد في الدوري الممتاز

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة عن تشكيل فريقه لمواجهة زد إف سى فى المباراة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء فى الجولة الأولى للدور الثانى بالمجموعة الثانية من مرحلة الهبوط للدوري المصري (دورى نايل ).

تشكيل غزل المحلة ضد زد

مباراة غزل المحلة وزد

يدخل غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو المدير الفني اللقاء محتلا المركز السادس بجدول الدوري للمجموعة الثانية برصيد 17 نقطة ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل الإبتعاد عن منطقة الهبوط في ظل المنافسة الحامية على الهبوط.

في المقابل يدخل زد المباراة بمعنويات مختلفة بعد تغيير الجهاز الفني بقيادة مجدى عبد العاطى والتعاقد مع حماده صدقى كمديرا فنيا للفريق.

ويدخل الفريق اللقاء محتلا المركز الأول برصيد 21 نقطة وبعيد تماما عن منطقة الهبوط.

ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري قبل الجولة الأولى

1- زد اف سي 21 نقطة

2- طلائع الجيش 21 نقطة

3- سموحة 20 نقطة

4- الجونة 20 نقطة

5- الاتحاد السكندري 18 نقطة

6- غزل المحلة 17 نقطة

7- الإسماعيلي 14 نقطة

8- إنبي 12 نقطة

9- مودرن سبورت 12 نقاط.

وتضم مجموعة الهروب من الهبوط كلا من الاتحاد السكندري والجونة وزد وطلائع الجيش وسموحة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، حيث يهبط فريقان هذا الموسم.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة الهبوط بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

مودرن سبورت (2-0)سموحة - 9:30 مساءً - ستاد السلام

الجونة (2-0)الاتحاد السكندري - 9:30 مساءً - ستاد خالد بشارة

الأربعاء 12 مارس

غزل المحلة ضد زد 9:30 مساءً - ستاد غزل المحلة

الخميس 13 مارس

طلائع الجيش ضد الاسماعيلي 9:30 مساءً - ستاد جهاز الرياضة

إنبي - باي

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