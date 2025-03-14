برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (صور)

يتزين حي المطرية استعدادا لحفل فطار المطرية السنوي، الذي يقام للعام الـ11 على التوالي، وأصبح يجذب رجال السياسة والأعمال والفن والدين، ومشاهير السوشيال ميديا للمشاركة في هذا الحدث السنوي المميز.

وقام شباب المطرية بطلاء الشوارع وتعليق الإضاءة وفرش الموائد، استعدادا لاستقبال ضيوف الحي الشعبي، وتم تجهيز القدور والأواني والمواد الغذائية التي ستستخدم في تجهيز الفطار الجماعي، وسط فرحة الأطفال والأسر والشباب وكبار السن.

وارتسمت ملامح البهجة والسعادة على وجوه جميع أهالي المطرية، حيث يستعد 20 شارعا مختلفا من شوارع عزبة حمادة بالمطرية لإقامة الفطار الجماعي يوم 15 رمضان، خاصة بعدما تحول هذا الحدث من فعالية تجسد قيم التعاون والتكافل الاجتماعي خلال الشهر الكريم إلى احتفال يعبر عن الروح والقيم المصرية في الترابط والتلامح والتقارب والوحدة.

تملأ شوارع الحي الشعبي حاليا فرحة الأطفال بالحفل السنوي، وتراهم يركضون يمينا ويسارا محاولين مساعدة الشباب والأهالي في تجهيز وتحضير المنطقة لاستقبال ما يقارب 100 ألف شخص متوقع مشاركتهم في فطار المطرية هذا العام.

يذكر أنه سيتم تجهيز 50 ألف وجبة لإفطار الصائمين، وتمتد موائد الفطار على 2500 ترابيزة، بمشاركة 2000 متطوع يعملون على تنظيم الحدث وضمان سيره بسلاسة.

وفي إطار التجهيزات، زُيّنت شوارع عزبة حمادة برسومات الجرافيتي التي تعكس روح المناسبة، ومن أبرزها صور النجمين المصريين محمد صلاح وعمر مرموش، بالإضافة إلى رسومات للعلم الفلسطيني ومعالم القدس.

كما تضمنت الجدران عبارات ترحيبية ورسائل رمضانية، إلى جانب كتابة اسم "المطرية" بجميع لغات العالم، في إشارة إلى الطابع العالمي الذي يكتسبه الحدث عامًا بعد عام.

ويشارك جميع أهالي المنطقة في إنجاح هذا الحدث، حيث يسهمون في مختلف مراحل التجهيزات، مما يعزز من روح التكاتف الاجتماعي ويعكس حرصهم على استمرار هذا التقليد السنوي.

الجدير بالذكر، أن أهالي عزبة حمادة يجتمعون سنويًا لإحياء تقليد الإفطار الجماعي الذي بات معلمًا من معالم الشهر الكريم، تنطلق هذه الفعالية في منتصف رمضان، حيث تُفرش الموائد في الشوارع ويتشارك الصغير والكبير في إعداد وجبة الإفطار.

بدأت هذه العادة منذ نحو عشر سنوات، عندما قررت مجموعة من الأهالي الإفطار معًا في الشارع، لتنمو الفكرة وتتسع لتشمل آلاف الصائمين، مسلمين ومسيحيين، في مشهد يعكس الترابط والتآخي.

يُشارك في تجهيز الإفطار سكان المنطقة جميعًا، حيث يتم توزيع الأدوار بين الشباب والسيدات وكبار السن.

ويمول الإفطار من تبرعات الأهالي، ليخرج في أبهى صورة، وقد نجح الأهالي على مدار السنين في تنظيم هذا الحدث الكبير، الذي يُعد الآن عادة سنوية ينتظرها الجميع.

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