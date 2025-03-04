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حوادث

الجنايات تحاكم عاملا متهما بقتل جاره بسبب "ركن سيارة" في المطرية

محكمة جنايات شمال
محكمة جنايات شمال القاهرة، فيتو

تنظر  محكمة جنايات شمال القاهرة في 18 مارس الجاري أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة قتل طالب في مشاجرة نشبت بينهما بسبب ركن سيارة بمنطقة المطرية.


وأكد المتهم أنه والطالب جيران وعادة ما يقوم بركن سيارته في الشارع إلا أن المجني عليه يوم الحادث رفض وقال أنه لا يستطيع المرور.


وأضاف المتهم أن مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلي مشاجرة وتعدى كل منهما على الآخر بيده فقام الأول باستخدام سلاح أبيض محاولا تهديد المجني عليه به لإبعاده عنه إلا أنه طعنه طعنة نافذة أسقطته غارقا في دمائه، متابعا أنه لم يكن يقصد قتله.

كانت مباحث قسم شرطة المطرية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عامل وطالب وسقوط الأخير قتيلًا.

وبالانتقال والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وطالب بسبب ركنة السيارة، تعدى على إثرها الأول على الأخير ثم طعنه بسلاح أبيض فأسقطه غارقًا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات شمال القاهرة المطرية قسم شرطة المطرية

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